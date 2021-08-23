Düğün dönüşü kullandığı ATV devrildi: 1 ölü, 1 yaralı



Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, ATV olarak bilinen arazi motorunun devrilmesi sonucu kazada Ali Karabacaklı (61) hayatını kaybetti, Murat Uzkuç yaralandı. Karabacaklı ve Uzkuç'un Denizli'nin Kale ilçesinde bir yakınlarının düğününden dönerken kaza yaptığıöğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Karacasu ilçesinin Yukarıgörle Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'nin Kale ilçesi İnceğiz Mahallesine bir yakınlarının düğününe katılan Ali Karabacaklı ve Murat Uzkuç, ATV olarak bilinen arazi motoru ile Aydın'ın Karacasu ilçesine hareket etti. Ali Karabacaklı idaresindeki plakası olmayan ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçtan düşen Karabacaklı ve Uzkuç metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Karabacaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yolcu konumunda bulunan Murat Uzkuç ise yapılan ilk müdahalenin ardından Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Uzkuç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Ali Karabacaklı'nın cesedi Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Karacasu Bahattin ALBAYRAK

2021-08-23 01:56:56



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