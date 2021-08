Sokak hayvanları için bırakılan bayat ekmekler, hayvanların sağlığını tehdit ediyor Veteriner Hekim Önder Aydın: “Can dostlarına iyilik yapayım derken kötülük yapmayın”

Birçok hayvansever tarafından sokağa bırakılan ve zamanla küflenen bayat ekmekler, can dostlarının sağlığını tehlikeye atıyor.



Sokak hayvanlarına yönelik önemli projelere imza atan iller arasında olan Aydın’da, vatandaşlar da can dostları için duyarlılık örneği gösteriyor. İl genelindeki birçok hayvansever, sokak hayvanlarının aç kalmaması adına besleme noktalarına yiyecek ve bayat ekmekler bırakıyor. İyi niyetle bırakılan yiyecek ve bayat ekmekler ise zamanla hem çevreye zararlı hale geliyor hem de can dostlarının sağlığını tehlikeye atıyor. Özellikle park ve bahçelerde bulunan alanlara bırakılan ve zamanla küflenen bayat ekmekler, hem sokak hayvanlarının hem de parklardaki çocuklarının sağlığını tehlikeye attığı belirtildi.



“Can dostlarına iyilik yapayım derken kötülük yapmayın”

Sokaklara bırakılan yiyecekler konusunda hayvanseverlerin daha dikkatli olmasını tavsiye eden Veteriner Hekim Önder Aydın; “Küflü ekmeklerdeki mikotoksinlerin can dostlarımız tarafından yenilmesi sonucunda kusma, ishal şikayetleri ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber çok uzun süreli küflü besinlerin alınması sonucunda vücut tarafından atılamazlar ve birikime bağlı olarak karaciğer ve böbreklerde hastalığa yol açarlar. Ayrıca bağışıklık sistemi zayıfladığı için en basit hastalıklarla bile mücadele edemezler. Bu sebeple hayvansever vatandaşlarımızın besleme konusunda daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Sokakta yaşayan can dostlarına iyilik yapayım derken bilmeden kötülük yapmayın” dedi.

