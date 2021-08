Osmaniye’nin fıstığı Aydın’da değer kazanıyor Yeni mahsul fıstıklar, kavrulup sofralara gönderildi

Delta Plus ve Delta varyantı hakkında

Aydın’da yaklaşık 40 yıl önce kurulan ve kısa zamanda ülke genelinde 100’e yakın şubeye ulaşan Tuğba Kuruyemiş, Osmaniye’nin fıstığına da değer kattı. Osmaniye’de hasat edilen yeni mahsul ürünler tırlarla Aydın’a getirilerek burada kavrulduktan sonra firmanın ülke genelinde bulunan yaklaşık 100 şubesine gönderildi.

Yer fıstığının Tuğba Kuruyemiş’in yıldız ürünlerinden biri olduğunu belirten Gıda Mühendisi Ayşen Orhan, “Tuğba Kuruyemiş olarak Osmaniye’nin Tuzla Bölgesi’ndeki minerali zengin topraklarda yetişmiş ürünleri tercih ediyoruz. Bu yıl da yeni mahsul ürünlerimiz tezgahlarımızda yerini aldı. Süreç boyunca fıstık işlemeye devam edeceğiz” dedi.

Firma olarak Aydın’ın inciri, Osmaniye’nin yer fıstığı, Giresun’un fındığı, Siirt ve Gaziantep’in fıstığı, Balıkesir ve Datça’nın bademi, Malatya’nın kayısısı gibi ülkemizin pek çok bölgesinin ürünü adeta Aydın’da değer kazanıyor. Her mevsim tonlarca ürün yetiştirildiği bölgelerden tırlarla Aydın’a getirilerek burada işlendikten sonra firmanın ülke genelindeki mağazalarındaki raflardan son tüketiciye ulaşıyor.

Sadece kuruyemiş bazında değil lokum, draje, baharat, soğuk sıkım yağlar ve el yapımı dolgu çikolatalar ile de müşterilere hizmet vermeye gayret ettiklerini kaydeden Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Öncelikle kendi soframıza koymadığımız hiçbir ürünü mağazamızda rafa koymuyoruz. Cennet vatanımızın her köşesinde o bölgenin kendine has güzel ürünleri var. Firma olarak 300’ün üzerinde ürün çeşidi ile halkımıza hizmet veriyoruz. Ülke genelinden topladığımız en kaliteli ürünlere Aydın’da değer katıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.