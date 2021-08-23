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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA

Kuşadası açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 52 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 52 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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