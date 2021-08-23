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Çam fıstığı kozalağını altın kolyeye dönüştürdüler Koçarlı’nın çam fıstığı kozalağına altın dokunuş

İHA

Çam fıstığı kozalağını altın kolyeye dönüştürdüler Koçarlı’nın çam fıstığı kozalağına altın dokunuş

Koçarlı’da sarraflık yapan Muhammet Şahin, ilçede yaşayan Türkiye’nin en büyük çam fıstığı ihracatçısı Serkan Karatosun’un isteği üzerine kozalak şeklinde altın kolye tasarladı.
Çam fıstığı kozalaklı altın kolye şık tasarımıyla büyük beğeni toplarken, halihazırda düğün sezonunun devam ettiği ilçedeki hali vakti yerinde olan vatandaşlardan da bir anda ciddi rağbet görmeye başladı.
Koçarlı’da uzun yıllardır sarraflık yapan Muhammet Şahin, İstanbul’daki bir atölyenin de desteğiyle ilçenin sembollerinden olan çam fıstığı kozalaklı altın kolye tasarımına imza attı. Üzerine içindeki tohumları temsilen titizlikle özel pırlantalar da yerleştirilen çam fıstığı kozalağı tasarımına sahip altın kolyeyi Serkan Karatosun’a teslim eden Muhammet Şahin, toplamda 5 adet üretilen 10 gram ağırlığındaki kolyeden 4 adet daha ellerinde mevcut olduğunu söyledi.
“Üzerinde titizlikle çalıştık”
Koçarlı’nın altını olarak nitelendirilen çam fıstığını altın kolye olarak tasarlama fikrinin ilçede yaşayan Türkiye’nin en büyük çam fıstığı ihracatçısı Serkan Karatosun’dan geldiğini söyleyen Sarraf Muhammet Şahin, “Birebir Koçarlı’mızda yetişen çam fıstığı kozalağının altın kolye olarak tasarlanmasında Serkan Karatosun bizzat destek oldu. Üzerinde gerek biz, gerekse İstanbul’daki anlaşmalı atölyemizde bulunan kuyumcu ustalarımız titizlikle çalıştı. Ortaya böyle güzel bir eser çıkmış olduğu için biz de çok mutluyuz. Toplamda 5 adet tasarladığımız altın kolyelerden birini Serkan Karatosun’a sattık. Elimizde 4 adet daha var” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’de bir ilk olarak üretildi”
Koçarlı’ya özgü çam fıstığı kozalaklarının birebir aynısı olarak tasarlanan altın kolyenin gerek şık tasarımı ve gerekse üzerindeki göz alıcı pırlantalarla şimdiden büyük rağbet görmeye başladığını söyleyen Şahin, “Kozalak şeklinde tasarıma sahip altın kolye daha önce Türkiye’de üretilmemiş. Avrupa’da da bizim tasarladığımız şekilde altın kolye yok. Serkan Karatosun, bu kolyeyi İtalya’da bir müşterisine hediye olarak götürecek. Birinci sınıf kaliteli pırlantadan ürettiğimiz kolyenin İtalya’daki sahibine şimdiden hayırlı olmasını ve güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Elimizdekileri de sattıktan sonra talebe göre yeniden tasarım yapıp satabiliriz ancak fiyatı bir hayli pahalı. Satışını dolar bazında gerçekleştirdiğimiz için net bir fiyat söylememiz mümkün değil. Ciddi alıcıları Koçarlı’daki işletmemize bekliyoruz” dedi.
“Muhammet Şahin’e teşekkür ediyorum”
Çam fıstığı kozalaklı altın kolyeyi Sarraf Muhammet Şahin’den teslim almasının ardından açıklama yapan Serkan Karatosun ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kozalak anlamlıdır, içinde bir sürü tohum barındırır. Pırlantalı özel tasarım çam fıstığı kozalaklı kolye için Muhammet Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Almak isteyenler de kendisinden temin edebilir” diye konuştu.

"Çam Fıstığı bizim için altın değerindedir"
ilçede sezonda fiyatı altınla yarışan çam fıstığının ilçenin sembol değerlerinden olduğunu söyleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En son coğrafi işaret tescili alan çam fıstığımızın tanıtımına dolaylı olarak da olsa bu girişim katkı sağlayacaktır. İlçemizin tanıtımı için fikir oluşturan herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten çam fıstığı bizim için altın değerindedir ve tohumlarıyla beraber mümbit topraklarımızın pırlantasıdır. Çok güzel ve ince düşünülerek ilçemize özgü kozalakların altın kolye tasarımına kavuşmasını ben aynı zamanda çok anlamlı da buluyorum. İlçemizin değerlerinin tanıtımı noktasında bu tür girişimlerle birlikte daha farklı yeniliklerin artması için biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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