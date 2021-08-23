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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

Muharrem ayı dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan aşure binlerce vatandaşa ikram edildi.

Paylaşma, birliktelik, bolluk ve bereketi temsil eden aşure, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen aşure ikramı, bu yıl da Aydın’ın tüm ilçelerinde Büyükşehir’in kurduğu çadırlarda yapılacak. Altı gün sürecek aşure ikramlarının ilki, Koçarlı, Karacasu, Sultanhisar ilçeleri ile Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Aşure ikramına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geleneklerin devam ettirilmesinin sıcak bir duygu oluşturduğuna dikkat çekerek, Büyükşehir'in bu geleneği devam ettirmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Aşure ikramı yapılacak noktalar
24 Ağustos’ta Efeler’de gerçekleştirilecek aşure ikramı, Yağcılar’ın meydan yönünde giriş tarafında ve Bey Camisi önünde yapılacak.
Diğer günlerde ise sırasıyla 25 Ağustos Çarşamba günü Söke, Yenipazar, Didim; 26 Ağustos Perşembe günü Germencik, Çine, Nazilli; 27 Ağustos Cuma günü Sultanhisar, Buharkent, İncirliova, Bozdoğan, Kuşadası; 28 Ağustos Cumartesi günü ise Köşk, Kuyucak ve Karpuzlu ilçelerinde gerçekleştirilecek.

ABB Başkanı Özlem Çerçioğlu, 17 ilçenin tamamında yapılacak olan aşure ikramlarının bolluk, bereket, dostluk ve huzur getirmesini temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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