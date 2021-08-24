Sendika Başkanı Yaman’dan Başkan Özcan’a 'teşekkür' ziyareti

Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Nazilli Baş Temsilcisi Öner Balcı ve sendika temsilcileri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamına ziyaret ederek işçiye verdiği desteklerden ve örnek tutumundan dolayı teşekkür etti.



Nazilli Belediyesi’nin işçi hakları konusunda yaptığı çalışmalarla emekten ve emekçiden yana bir tutum sergilediğine dikkat çeken Aydın Şube Başkanı Yaman; “Şeffaf ve hakkaniyetli bir tavır sergilediniz. Göreve geldiğiniz günden beri de emekten ve emekçiden yana oldunuz. Ben bu teşekkürü telefonla yapmayı uygun bulmadığım için temsilci arkadaşlarımızla birlikte sizleri ziyaret etmek istedik. Bu başarınız daim olsun. Sağ olun " diye konuştu.



“Ege Bölgesi'ndeki en iyi sözleşmeye imza attık"

Nazilli’de zorlu bir yapı teslim almasına rağmen kısa zamanda hizmet şartlarını iyi noktaya getirdiklerinin altını çizen; Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “İnsan hayatı boyunca çeşitli aşamalardan geçmiştir. Ben sanayide, inşaat sektöründe, tarlada çalıştım. Pazarcılık yaptım. Emeğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Varlıklı bir ailenin çocuğu da değiliz. Çok şükür hak hukuk bilerek, emeğin kıymetini bilerek yetiştirildik. Ailemizin yetiştirdiği ve aldığımız eğitim doğrultusunda görevimizi layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Göreve ilk geldiğimizde belki arkadaşlar bizim ne demek istediğimizi anlamadılar. Zorlu bir yapı teslim aldık. Hep birlikte zorlu zamanlardan geçtik. Yangında, selde, salgında hep birlikteyiz. Ben hiçbir arkadaşımı yalnız bırakmamak adına tüm gayretimle yanlarında olmaya çalışıyorum. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Zor günleri atlatıyoruz. Her ne kadar farklı algılar oluşturulmaya çalışılsa da ekonomik durumumuz da yavaş yavaş iyileşiyor. Yaptığımız sözleşme ile Ege Bölgesi’nde yapılmış en iyi sözleşmeye imza attık. Nazilli Belediyesi’nde çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu göstermiş olduk. Arkadaşlarımızdaki verimin de arttığını görüyorum. Nazillimize hizmette bizlerle birlikte emek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kentimizde daha da gelişmesi ve hak ettiği hizmetleri alması için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

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