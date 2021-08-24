Kuşadası’nda aşure günü etkinlikler düzenlendi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi tarafından düzenlenen ‘Muharrem Ayı Aşure Etkinliği’ çok sayıda kişiyi bir arada topladı. Etkinliğe katılan MHP Kuşadası İlçe başkanı Murat İnan, “Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde ülke olarak aşure gibi hem çok çeşit hem de bereketli ve tatlı olmalıyız” dedi.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesinin düzenlemiş olduğu Muharrem Ayı Aşure ve Lokma programı dernek Binası’nda gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kılınç’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa davetliler yoğun ilgi gösterdi. Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Erdal Kılınç ve yönetimine teşekkür eden MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, bir çok medeniyete beşiklik etmiş Anadolu topraklarında birlik beraberlik içinde yaşayan insanların gelenek görenek ve yaşamlarını ülkenin önemli bir zenginliği ve yaşatılması gereken önemli kültürel mirasları olarak gördüklerini söyledi. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi için üzerinde yaşayan kişilerin ortak değerler çevresinde buluşmasının önemine değinen MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, “Globalleşen dünyada gelişen iletişimle birlikte bütün kıtalar adeta tek bir şehir haline gelirken içinde bulunduğumuz bu süreçte birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tarihten bu yana Muharrem ayı çok önemli olayların gerçekleştiği bir ay olmakla birlikte dayanışma ve kardeşliği de temsil eden bir ay olarak bilinmektedir” diyerek böylesi anlamlı günde insanları bir arada topladığı için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi yöneticilerine teşekkür etti.

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