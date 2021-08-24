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Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak

İHA

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık tarafından acil olaylara müdahale etmek için gönüllülerden oluşan 'Karacasu İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulmasına karar verildi.

Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık tarafından acil olaylara müdahale etmek için gönüllülerden oluşan 'Karacasu İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulmasına karar verildi.

Muğla ve Antalya başta olmak üzere Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda başlayan, havadan ve karadan müdahaleler ile güçlükle kontrol altına alınan orman yangınları ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel, afet eğitiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışından gelen gönüllü yüzlerce kişi orman yangınlarına müdahale eden ekiplere ve selde mahsur kalan insanlara yardımcı olarak canla başla çalıştı. Can kayıplarının da yaşandığı afetlerin ardından Karacasu Kaymakamlığı tarafından ilçede gönüllülerden oluşan özel bir tim kurulmasına karar verildi. İlçedeki olaylara hızlı ve etkin olarak müdahale edebilmek için kurulacak 'Karacasu İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' için gönüllü vatandaşlar aranıyor.

"Zorunlu ihtiyaç haline geldi"
Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley yaşananların ardından ilçede özel bir tim kurulmasının zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini ifade ederek, "Alemler Mahallemizde yaşadığımız orman yangını ve ülke genelinde birbiri ardına sıra gelen yangın ve sel gibi doğal felaketler ilçemizde olaylara anında müdahale yapabilecek gönüllülerden oluşan 50 kişilik eğitilmiş bir ilk müdahale, arama ve kurtarma timinin bir an önce oluşturulmasını zorunlu kıldı. Kaymakamlık ve Karacasu Belediyesi işbirliği ile bu amaçla yola çıkılıp ilçemizde de AKUT benzeri 'Karacasu İlk Müdahale Arama ve Kurtarma Derneği' adıyla bir dernek kurularak ilk adım atıldı" dedi.

Timin ihtiyaçlarını kaymakamlık karşılayacak
Kurulacak olan timin tüm ihtiyaçlarının Karacasu Kaymakamlığı tarafından karşılanacağını ve teorik ve pratik eğitimler verileceğini kaydeden Kaymakam Soley, "Kurulacak tim için gerekli olan tüm araç ve afet müdahale ekipmanları kaymakamlıkça sağlanacak olup, ilk müdahale arama kurtarma çalışmalarında görev almak isteyen görevlilere ihtiyaç duyulmaktadır. Timde görev alacaklara ilgili konular uzmanlarca mahallinde uygulamalı olarak verilecektir. Timde görev almak isteyen 1835 yaş arası vatandaşlarımızı 1 dilekçeyle kaymakamlığımıza başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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