Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu

İHA

Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu

Yönetmenliğini Murat Altınok’un yaptığı 'Çizmeli Kedi Müzikali' Kuşadalı çocuklarla buluştu. Altınok Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun miniklerden yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocukları keyifli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Altınok Çocuk Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanan Çizmeli Kedi Müzikali, Kuşadalı miniklerle buluştu. Yönetmenliğini ve başrolünü Murat Altınok’un üstlendiği oyun Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sahnelendi. İnsanları aldatarak yoksul sahibi için zenginlik ve saygınlık elde etme peşinde koşan bir kedinin hikayelerini anlatan Çizmeli Kedi Masalı’ndan uyarlanan oyun Kuşadalı çocuklar tarafından büyük bir keyifle izlendi.

Oyun sonunda Altınok Çocuk Tiyatrosu oyuncularına teşekkür eden Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, “Kuşadalıları sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Öncelikle hepinize Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in selamlarını iletmek istiyorum. Bu akşam çocuklarımız için bir oyun sahneledik. Umarım oyunu hepiniz keyif alarak izlemişsinizdir” dedi.
Çizmeli Kedi karakterini büyük bir ustalıkla oynayan Murat Altınok ise “Oyunumuzu Kuşadası’nda sahnelemekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bize ev sahipliği yapan Kuşadası Belediyesi’ne, değerli başkanına ve oyunumuzu izleyen siz sevgili çocuklara çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ormanlara giriş yasaklanınca beyaz et fiyatları düştü Mangal ürünlerinin fiyatında yüzde 50 düşüş
YEREL HABERLER Ormanlara giriş yasaklanınca beyaz et fiyatları ...
Aydın’dan afetzedelere yardım eli 4 yardım tırı dualarla yolcu edildi
YEREL HABERLER Aydın’dan afetzedelere yardım eli 4 yardım tırı ...
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişimi
YEREL HABERLER Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişimi
Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak
YEREL HABERLER Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' ...
Devrilen traktörün altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalarak öldü
Kuşadası’nda aşure günü etkinlikler düzenlendi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda aşure günü etkinlikler düzenlendi
Sendika Başkanı Yaman’dan Başkan Özcan’a 'teşekkür' ziyareti
YEREL HABERLER Sendika Başkanı Yaman’dan Başkan Özcan’a 'teşekkür' ...
Aydın Devlet Hastanesi'nde 'Kronik Yara Bakım Birimi' hizmete başladı
YEREL HABERLER Aydın Devlet Hastanesi'nde 'Kronik Yara Bakım Birimi' ...
Hisarcık Mahallesi’nin yolları kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hisarcık Mahallesi’nin yolları kışa hazırlanıyor
Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına ...
Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban çıkışı trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban ...
Pınarbaşı Mahallesi sakinlerinden Başkan Özcan’a teşekkür
YEREL HABERLER Pınarbaşı Mahallesi sakinlerinden Başkan Özcan’a ...
Kuşadası plajlarında engelli rampalarının sayısı giderek artıyor
YEREL HABERLER Kuşadası plajlarında engelli rampalarının sayısı ...
'Tüllüşah'ın Hikayesi' projesi dolu dolu devam ediyor
YEREL HABERLER 'Tüllüşah'ın Hikayesi' projesi dolu dolu devam ediyor
Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber sitelerinin gündeminde
YEREL HABERLER Çine MYO öğretim üyelerinin çalışmaları dünya haber ...
Atatürk'ün ender bulunan fotoğrafları Efeler'de sergilenecek
YEREL HABERLER Atatürk'ün ender bulunan fotoğrafları Efeler'de ...
Başkan Kaplan’dan aşure ikramı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan aşure ikramı
Kuyucak’tan sel bölgelerine gıda desteği
YEREL HABERLER Kuyucak’tan sel bölgelerine gıda desteği
Başkan Erol, hafta sonunu eşine ayırdı
YEREL HABERLER Başkan Erol, hafta sonunu eşine ayırdı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ...
Çam fıstığı kozalağını altın kolyeye dönüştürdüler Koçarlı’nın çam fıstığı kozalağına altın dokunuş
YEREL HABERLER Çam fıstığı kozalağını altın kolyeye ...
AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden cami cemaatine afet eğitimi
YEREL HABERLER AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden cami cemaatine afet ...
Kuşadası açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
Osmaniye’nin fıstığı Aydın’da değer kazanıyor Yeni mahsul fıstıklar, kavrulup sofralara gönderildi
YEREL HABERLER Osmaniye’nin fıstığı Aydın’da değer kazanıyor Yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.