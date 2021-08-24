Ormanlara giriş yasaklanınca beyaz et fiyatları düştü Mangal ürünlerinin fiyatında yüzde 50 düşüş

Yaşanan orman yangınlarının ardından ormanlara girişin yasaklanmasıyla birlikte mangalda kullanılanlar başta olmak üzere beyaz et fiyatlarında düşüş yaşandı, fiyatlar yüzde 50 kadar geriledi.

Ülke genelinde birçok noktada meydana gelen orman yangınları havadan ve karadan günlerce süren yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınırken, hayatı da olumsuz etkiledi. Korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle aylarca evde kalan vatandaşların kısıtlamaların kaldırılması ile başlayan mangal sefası kısa sürdü. Olası yeni yangınlara önlem olması amacıyla birçok ilde olduğu gibi Aydın'da da ormanlara giriş ile ormanlık ve otluk alanlarda ateş yakmak yasaklandı. Yeni yasaklar mangal yapanları da etkiledi.



"Fiyatlarda yüzde 50 düşüş yaşandı"

Orman yangınlarının ardından yasaklar da beyaz et piyasasını etkiledi. Yasaklar nedeniyle beyaz et fiyatları yüzde 2530, mangal ürünlerinin fiyatı ise yüzde 50 düştü. Korona virüsün ardından bir de orman yangınları nedeniyle uygulanan yasakların işlerini etkilediğini ifade eden beyaz et ve mangal ürünü satışı yapan Adem Ecevet, "Fiyatlarımızda ve işlerimizde yarı yarıya azalma var. Kanat 6065 liradan 30 liraya, bütün tavuk 1718 liradan 12 liraya, but 20 liradan 1516 liraya kadar düştü. Mangallık grubumuzda yüzde 50'lere, beyaz et grubumuzda da yüzde 2530'lara varan düşüş yaşandı. Öncesinde Korona virüsten dolayı zor günler geçirdik tam düzeldik, düzeliyoruz derken şimdi de bu yangınların ardından gelen yasaklar maalesef işlerimizi etkiledi. İnsanların çoğu kalabalık ortamlardan, eğlence mekanlarından salgın dolayısıyla uzak durmaya devam ediyor. Vatandaşın tek eğlencesi hafta sonu ailesi ile birlikte gittiği piknik alanlarında mangalını yakıp stres atmaktı o da maalesef hayal oldu" dedi.

Fiyatların düşmesine en çok sevinenin vatandaşlar olduğunu belirten Ecevet, "Vatandaşlarımızın alım gücü herkesin malumu. Kırmızı et tüketemeyenler beyaz ete rağbet gösteriyordu. Yaşanan düşüş ile birlikte vatandaşların yüzü güldü. Yasaklara tepki gösterseler de fiyatlardan dolayı bir memnuniyetleri var. Nerde tüketim varsa arz talep ilişkisindeki fiyat da öyle belirleniyor. Bizler de elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İş yerine özel olarak yaptırdıkları mangal tertibatı ile isteyen müşterilerine mangalda pişmiş ürün satışı yaptıklarını sözlerine ekleyen Ecevet, "Yıllardır iş yerimizde yaptığımız bir uygulamaydı. Yasaklarla birlikte daha da rağbet görür hale geldi" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.