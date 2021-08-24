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O teröristin yakalandığını öğrenen Emniyet Müdürü Ürker’den Bakan Soylu’ya teşekkür

İHA

O teröristin yakalandığını öğrenen Emniyet Müdürü Ürker’den Bakan Soylu’ya teşekkür

Bingöl’de 09 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısında ağır yaralanan Emniyet Müdürü Atalay Ürker, hayatının en mutlu haberlerinden birini bu sabah İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan aldı. Emniyet Müdürü Ürker, iki mesai arkadaşının şehit olduğu, kendisi ile birlikte koruma memurunun ağır yaralandığı olayın faillerinden turuncu kategoride aranan teröristin yakalanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli terörist bu sabah saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan örgüt mensubunun aynı zamanda 09 Ekim 2014 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürü’nün ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı belirtildi. Aynı teröristin ayrıca, 01.08.2016 tarihinde Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3’ünün yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.
Örgüt mensubu terörist adli işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğüne götürülürken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teröristin yakalandığını hem halka hem de tedavisi Aydın’da devam Atalay Ürker'e müjdeledi.
Müjdeyi alan Emniyet Müdürü Atalay Ürker, teröristin yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve güvenlik güçlerine teşekkür etti. Emniyet Müdürü Ürker açıklamasında “Saygıdeğer milletim 09 Ekim 2014 tarihinde, şehir merkezinde Kobani olaylarından zarar görmüş esnafları ziyaretim esnasında hain PKK terör örgütünün saldırısına uğramış, ekibimden 2 arkadaşımı şehit vermiş kendim ve koruma memurum ağır yaralanmıştı. Bu olayda biliyorum ki siz milletimin duası ve Allah’ın izni ile ayaktayım. Tedavim devam ediyor. Ancak bu süreç içerisinde bu saldırıyı gerçekleştiren terör mensupları peyderpey etkisiz hale getirilmişti. Bir tanesi sürekli kaçıyordu. Turuncu kategoride aranan bu kişinin yakalandığını öğrendim. Çok duygulandım sevindim. Bu kişinin yakalanmasında emeği geçen başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere tüm Emniyet ve İstihbarat teşkilatına candan ve canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vatan uğruna şehit düşmüş tüm şehitlere rahmet gazilere şifalar diliyorum” dedi.

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