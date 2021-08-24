Mimar Sinan Mahallesi’nden 3 bin kişilik aşure hayrı

Aydın’ın gelişen mahallelerinden olan Mimar Sinan Mahallesi sakinleri, muhtarlığın öncülüğünde 3 bin kişilik aşure hayrı yaptı.



Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı, bölge esnaflarının da desteği ile 3 bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi. Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenen hayra vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu vatandaşlara aşure ikram ederek Muharrem Ayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi.



Mahalle sakinleri ve esnafların desteğiyle aşure hayrını gerçekleştirdiklerini ifade eden Muhtar Çamoğlu, “Aşure, manasıyla ve hikmetiyle coğrafyamızın, tarihimizin ve medeniyetimizin baş tacıdır. Bolluk ve bereket simgesidir, vesilesidir. Biz de Mimar Sinan Mahallemiz Muhtarlığı öncülüğünde, mahalle sakinlerimizin, esnaflarımızın desteği ile birlik ve beraberlik içerisinde aşure hayrı gerçekleştirdik. Hayrımıza gelen ve vesile olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

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