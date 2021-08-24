ADÜ Güzel Sanatlar Bölümü özel yetenek sınavı başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavları kapsamında Müzik Öğretmenliği özel yetenek sınavı Atatürk Kongre Merkezi'nde, Resimİş Öğretmenliği özel yetenek sınavı ise kapalı spor salonu yemekhanesinde başladı.



ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Bu yıl da Eğitim Fakültemiz Resimİş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Programları yoğun bir ilgi gördü. Aday öğrencilerimiz başvurularını tamamladılar ve bugün sınav için Üniversitemize geldiler. Müzik Öğretmenliği Bölümü için 127 aday, Resimİş Öğretmenliği Bölümü için ise 105 aday olmak üzere toplam 232 öğrenci sınavlara başvurdu. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilerim” dedi.



"Geleceğin öğretmenlerini ve sanatçılarını yetiştirmekten gurur duyuyoruz"

Geleceğin öğretmenlerini ve sanatçılarını yetiştirmekten gurur duyduklarını ve ADÜ'nün Eğitim Fakültesi özel yetenek sınavlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, “İki aşamada gerçekleşecek sınavlar, 2326 Ağustos 2021 tarihlerinde 4 gün boyunca devam edecek. Sınava giren tüm öğretmen adaylarımıza başarılar diliyorum. Sınavlar tamamlandığında sonuçları resmi web adresimizden ilan edeceğiz" diye konuştu.

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