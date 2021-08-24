ADÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırladığı projede eğitim dönemlerini tamamlandı

TÜBİTAK tarafından 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında 2021/1 çağrı döneminde desteklenmeye hak kazanan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı 'Göstergebilim Işığında Latmos’ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur' adlı proje, eğitim dönemlerini tamamladı.



FenEdebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakul’un yürütücülüğünde gerçekleşen projeye, 26 ve 913 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 dönemde, 7 bölgeden, 47 ilden, 48 okulöncesive ilköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmenleri katılımcı olarak kabul edildi.



Eğitimler süresince doğayı ve yaşamı anlamlandırmada farklı bakışın ve alımlamanın önemine yer veren sunumlar yapıldığını belirten Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, “Eğitimciler ve katılımcılar tarafından gösterge çözümlemeden gösterge oluşturmaya varan bir süreç deneyimlendi. Katılımcılar eğitmenlerin yönlendiriciliğinde, Doğal bilimlerin verilerini kullanarak doğayı tanıma, göstergebilimin yöntemini kullanarak doğanın bize vermeye çalıştığı mesajları çözümleme ve sanat yoluyla da doğanın temsilcisi olacak nesnelere dokunma ve böylece derin yapılarında gizledikleri anlamı yakalama çabası gösterdiler” dedi.



Projede Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çerçevesinde göstergebilim yönteminin sosyal bilimler ve doğal bilimler alanlarında kullanımına yönelik uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildiğini vurgulayan Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, “Doğal Bilimler ışığında Latmos, kaya resimleri ve bu bölgedeki doğal göstergelerden yola çıkılarak gösterge çözümlemeleri yapıldı. İkinci bölümde ise göstergebilim yöntemi, doğal bilimlerin verileri ve sanatsal duyarlılıkla inceleme, alımlama, anlamlandırma, modelleme, soyutlama ve simgeselleştirme aşamaları kullanılarak gösterge oluşturma etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu bağlamda, kavramsal sanatın günümüz temsilcilerinden Resim ve Enstalasyon Sanatçısı Ahmet Dilek’in sanat anlayışının özünü oluşturan “iz” teması bu gösterge oluşturma çalışmamızın nesnesini oluşturdu. Dünya’ya açılacak evrensel bir çalışmayı Üniversitemiz ev sahipliğinde Aydın’da başlatmış olmanın gururunu taşımaktayız” sözleriyle proje hakkında bilgi verdi.



Projede çok sayıda sanatsal ve kültürel ürün elde edildiğini söyleyen Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, “20212022 Eğitim Öğretim Dönemi’nin başlamasıyla, elde edilen sanatsal ürünlerin sanatçı tarafından enstalasyonunun yapılacağı ve ilk olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi’nde arkasından da ADÜ AKM Sergi Salonunda tüm ADÜ’lülerin beğenisine sunulacağı serginin hazırlıklarına başlandı. Proje etkinlikleri drama, yoga, antik dönem oyuncak ve zeka oyunları yapımı ve 'Latmos’a Rahmet Geldi' tiyatro oyunuyla desteklendi. Göstergebilim Işığında Latmos’ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur! başlıklı projemizin başarılı bir biçimde gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederim” diye konuştu.

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