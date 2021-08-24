Başkan Özcan Avrupa Şampiyonu Burcu’yu tebrik etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Polonya’da düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyona’sında şampiyon olan Nazilli Belediyesporlu Burcu İldem Gerçekden’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



Polonya’da düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda 75 kg’da yarışan Nazilli Belediyespor sporcusu Burcu İldem Gerçekden Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonu Burcu’yu arayarak tebrik eden Başkan Özcan, büyük bir gurur ve sevinç yaşadığını dile getirdi. Nazilli’nin adının bu tür başarılarla anılmasının önemine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bizlere bu mutluluğu yaşatan Burcu’ya, onu yetiştiren ailesine ve bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen antrenörümüz Meliha Sarıkoca’ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler Nazilli Belediyesi olarak onlara her zaman destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Nazilli Belediyesporumuz yalnızca futbolda değil her alanda kıymetli sporcular yetiştirdiğini bir kez daha kanıtlamıştır. İnşallah sporcularımız verdikleri emeğin karşılığını almaya devam edecektir” diye konuştu.

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