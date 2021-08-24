Başkan Özcan, Türkiye Basketbol Milli Takımı’na seçilen Ersöz'ü ağırladı

Türkiye Basketbol Milli Takımı’na seçilen Nazillili başarılı basketbolcu 16 yaşındaki Tahsin Ersöz, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.



U16 Milli Takımı ile Sırbistan’da yapılan Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ülkemizi ve Nazilli’yi en iyi şekilde temsil eden 16 yaşındaki basketbolcu Tahsin Ersöz, Türkiye Basketbol Milli Takımı’na seçildi. Nazilli Belediyespor Kulübü altyapısında spora başlayan ve Süper Lig Basketbol Takımı'nın alt yapısında oynayan Ersöz, spora verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Nazilli’de spor alanında üst üste alınan başarılardan kıvanç duyduğunu dile getiren Başkan Özcan; “Nazillimizde bugüne kadar pırıl pırıl gençler yetişmiştir. Spor, sanat, edebiyat alanında kentimizden pek çok başarılı isim çıkmıştır. Kendi alanında söz sahibi örnek gençler yetiştiren Nazillimiz bu başarısını her geçen gün artırmaktadır. Bugün sevgili Tahsin ve kıymetli hocamızı misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah milli takımımızda elde ettiği başarılarla kariyerini en iyi şekilde taçlandıracak ve bizi gururlandırmaya devam edecektir” sözlerini kaydetti.

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