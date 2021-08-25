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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyesi, okulları yeni eğitim dönemine hazırlıyor

İHA

Nazilli Belediyesi, okulları yeni eğitim dönemine hazırlıyor

Nazilli Belediyesi ekipleri 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi, kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsabeyli Kampüsü’nde başlatılan çalışmalar kapsamında Temizlik ve Park Bahçe Müdürlüğü’ne bağlı 50 kişilik ekip budama, ot biçme ve temizlik faaliyetlerini gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bugün daire müdürlerimizle birlikte İsabeyli Mahallemizdeyiz. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime yeniden başlayacak olan öğrencilerimizin en hijyenik şartlarda okullarına dönmeleri için ekiplerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden ADÜ İİBF Sekreteri Muhammet İkbal Yiğit, “20212022 Eğitim Öğretim Yılı başlamadan önce Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsabeyli yerleşkesinin çevre düzenlemesini yapmak üzere Nazilli Belediyesi ekipleri geldi ve gerekli çalışmaları yapıyor. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Şahsen de Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan kardeşime teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların da devam etmesini arzuluyoruz” diye konuştu.

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