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Önce valizini sonra parasını emanet etti, ölünce de mirasını bıraktı Mirasını otel personeline bırakan İngiliz turistin adı tatil yaptığı otelde yaşatılıyor

İHA

Önce valizini sonra parasını emanet etti, ölünce de mirasını bıraktı Mirasını otel personeline bırakan İngiliz turistin adı tatil yaptığı otelde yaşatılıyor

Türk turizminin doğduğu belde olarak bilinen Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren Korumar De Luxe Hotel'de çalışanlar bir yandan işlerini yaparken diğer yandan da adeta kültür elçisi gibi çalışıyor. Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği otelde tatil yapan bazı müşteriler gördükleri ilgi karşısında otel personeline mirasından pay bile bırakıyor.
Otele gelen yerli ve yabancı turistler gördükleri ilgi karşısında tatil dönüşü ziyaret ettikleri bir mekandan değil adeta ailelerinden ayrılmış gibi oluyor. Bunlardan biri de tatilini Korumar Otel’de yapan İngiliz turist Charles George Courtney oldu. Ülkesi İngiltere’de hayatını kaybeden İngiliz Turist’in vasiyeti üzerine mirasının bir bölümü otel personeline bırakıldı. Mirastan en büyük payı alanlardan otel çalışanlarından bellboy Taşkın Daşdan, insanlarla tanışmasına vesile olan işini çok sevdiğini ve sağlığı müsaade ettiği ölçüde çalışmaya devam etmek istediğini söyledi.
Edinilen bilgiye göre; 1990 yılında hizmete başlayan Korumar Otel’de bellboy olarak çalışmaya başlayan Taşkın Daştan, otelin ilk misafirlerinden olan İngiliz Charles George Courtney’in valizini taşıyıp kendisi ile tanıştı. Taşkın Daştan’ı çok seven İngiliz uyruklu Charles George Courtney, önce valizini emanet ettiği Daştan’a sonra parasını emanet ederek ihtiyacı olduğunda parasını Daştan'dan aldı. Bellboyun bu dürüstlüğü karşısında havaalanına da Taşkın Daştan ile gidip gelmeye başlayan İngiliz turist, yıllarca tatilini Kuşadası Korumar Otel’de yaptı. Hastalandıktan sonra yatağa düşen Charles George Courtney vefat edince, yakınları ilginç bir vasiyet ile karşılaştı. Charles George Courtney mirasının önemli bir kısmını başta bellboy Taşkın Daştan olmak üzere otel personelinden bazı kişilere bıraktığı ortaya çıktı. Vasiyet üzerine İngiliz turistin bıraktığı miras Türkiye’ye gönderilerek vasiyette adı geçen otel personeline taksim edildi.

“Çocuklarımın eğitiminde de çok yardımcı oldu”
Otele gelen herkesi bir turistten ziyade evlerine gelmiş bir misafir gibi gördüklerini belirten Taşkın Daştan, “Biz herkese aynı şekilde davranıyoruz. Ancak Charles George Courtney, bizleri çok sevmiş. Tanıştıktan sonra otele geldiğinde paralarını bile bana emanet eder ihtiyaç olduğunda benden isterdi. Ben kuruşuna zarar getirmezdim. İstemese de hesap tutar kendisine verirdim. O da bizi kendi ailesinden biriymiş gibi görürdü. Hatta çocuklarımın eğitimine sürekli katkı sağlardı. Hastalanınca gelmez oldu ancak yine de görüşüyorduk. Bir gün İngiltere’den bizi aradıklarını öğrendik. Meğerse Charles George Courtney mirasından bize de pay bırakmış. Duygulandık tabi. Kendisi otelimizin 401 numaralı odasında kalırdı. O odamıza da Charlie’nin adını verdik” diyerek bir zamanlar ihtiyaçtan dolayı sürdürdüğü işine şimdilerde ise çok sevdiği için devam ettiğini söyledi.

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