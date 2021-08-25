Mutluca Muhtarı Gündoğan'dan Başkan Çerçioğlu'na arıtma tesisi teşekkürü

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Karpuzlu ilçesinin yüksek kesimlerde yer alan Mutluca Mahallesi’nde içme suyunun kalitesini arttırmak için su deposuna arıtma tesisi kurdu. Mahalle Muhtarı Enver Gündoğan “Özlem Çerçioğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum, Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını mahalle mahalle sürdürüyor. Altyapı ve üstyapı da kalıcı yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çözüm üreten hizmetlerini tek tek yerine getiriyor. Karpuzlu’nun yüksek kesimlerde yer alan Mutluca Mahallesi’nde içme suyunun kalitesini arttırmak için çalışma gerçekleştiren ASKİ, mahallede yer alan su deposuna arıtma tesisi kurdu. Arıtma tesisinin kullanıma sunulması ile birlikte mahallenin içme suyu kalitesi daha da yükseltildi. Böylelikle yaz aylarında artan su kullanımını rahatlıkla karşılanmış oldu.



“Mutluca artık daha mutlu”

ASKİ ekipleri özveri ile çalışmasıyla köydeki suyun içmek için artık daha elverişli olduğunu belirten Mutluca Mahalle Muhtarı Enver Gündoğan, “Herkes çeşmesini açıp gönül rahatlığı ile suyunu kullanabilecek. Suyumuz içmeye artık daha elverişli olduğu için Mutluca artık daha mutlu. Özlem Çerçioğlu Başkanımızı, Allah başımızdan eksik etmesin, bize vermiş olduğu destekler ve yardımlar için teşekkür ederim” dedi.

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