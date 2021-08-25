Aydın’da yeni eğitim dönemi görüşüldü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Okulların açılacağı tarih için geri sayım başlarken, Aydın’da yeni eğitim dönemi öncesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kurum müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Koordinasyon ve Eğitim Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapıldı. Toplantının gündem maddesi ise 6 Eylül’de yüz yüze eğitim ile açılacak olan okullar oldu. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, öğrencilerin sağlığını korumak adına alınacak önlemler görüşüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.