Meteoroloji uyardı, sıcaklar geri geliyor

Türkiye’nin en sıcak illerinden Aydın’da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları, kuzey kesimlerden artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 26 Ağustos 2021 Perşembe gününden itibaren bölgemizin kuzey kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İzmir’de 3435, Aydın’da 3537, Manisa’da 3638, Balıkesir’de 3538, Çanakkale’de 3235 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıklarının 31 Ağustos’a kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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