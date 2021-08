Büyük Menderes eski yatağında kuraklık canlıları da vurdu, binlerce balık telef oldu

Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/KOÇARLI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri´nin eski yatağında suların aşırı çekilmesi sonucu oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu. Balık ölümleri üzüntü yaratırken, çok sayıda kuş su üzerindeki ölü balıkları yemek için bölgeye akın etti.

Kentte, DSİ tarafından alınan karar üzerine haziran ve temmuz aylarından barajlardan Büyük Menderes Nehri'ne salınan sularla çiftçiler başta pamuk olmak üzere ürünlerini 2 kez suladı. Yılda 4 kez sulama yapan çiftçiler, 15 Ağustos itibari ile barajlardan su salınması kesilince ürünlerinin kurumaması için çevredeki azmaklara yöneldi. Kırsal Yeniköy ve Bıyıklı mahallerinin alt kısmında bulunan 5 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri eski yatağı da bunlardan biri oldu. Bölgedeki çiftçiler ürünlerini sulamak için buradan traktörlerle tarlarındaki kanallara su çekmeye başladı. Her gün çok sayıda traktörün su çektiği nehrin eski yatağında sular bitme noktasına geldi. Su azalınca oksijen seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balık da telef oldu. Balık ölümleri üzerine çiftçiler, tedbir alınması için başta DSİ ve Tarım ve Orman Müdürlükleri olmak üzere belirli yerlere giderek dilekçe verdi. Binlerce kuş, su yüzeyindeki ölü balıkları yemek için bölgeye akın etti. Nehrin eski yatağındaki sazan ve yayın başta olmak üzere çok sayıda balık türü kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor.

'SIRAYLA SULAMA YAPILSA BU DURUMA GELİNMEZDİ'

Mahalleli olarak balıkların kurtarılmasını istediklerini belirten çiftçi Muhammet Çakır, yetkililere durumu bildirdiğini söyledi. Çakır, "Balık ölümlerinin nedeni kontrolsüz su çekildiği için su seviyesi çok düştü ve oksijensiz kalan balıklarda ölmeye başladı. Çiftçilerin büyük bölümü buradan tarlasını sulamak için su çekmeye başladı. Böyle olunca da bir hafta içerisinde nehir yatağındaki su seviyesi dibe vurdu. Çiftçiler günlere yayılarak sırayla su çekseydi bu balıklar telef olmazdı" diye konuştu.

'BU DURUMA ÇOK ÜZÜLÜYORUZ'

Çiftçi Özkan Güzey ise, "Çocukluğum ve gençliğim biz yöre halkının 'azmak' olarak nitelediği büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında geçti. Burada çok balık avlayıp, yedik. Ancak bu balıkların bu şekilde ölmesi bizleri çok üzüyor. Bu şekilde giderse gelecekte bu azmakta canlı yaşamı devam etmeyecek. Çünkü bu azmağa başka balıkların giriş yapabileceği bir kanal yok. Her tarafı kapalı. Bu yıl çok kurak bir yıl oldu. Çiftçilerde mahsullerini buna rağmen ekti. Çiftçiler de haklı çünkü sulanması gerekiyor. Ancak sulamayı bilinçsiz şekilde yaptıkları için burası bu hale geldi. Sırasıyla sulama yapılsaydı sorun yoktu. Bir anda herkes buraya yüklendi. Su seviyesinin düşmesiyle oksijen azaldı ve balıklar da telef oldu. Kurutma kanallarının suları da buraya akıyor. Çevre mahallelerin kanalizasyon suları buraya salınıyor. Oksijen olmayışı ve pis suların daha çok olduğu Büyük Menderes Nehri eski yatağında artık canlılara yaşam alanı kalmadı. Biz bu duruma çok üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ACİL ÖNLEM ALINSIN'

Acil önlem alınmasını isteyen Ahmet Kaplan da, "Yıllarımız bu azmakta balık tutmakla ve piknik yapmakla geçti. Ancak buradaki balıklarda şimdi ölmeye başladı. Her geçen gün de ölümler hızlanarak çoğalıyor. Buraya acil önlem alınması gerekiyor. Gerekli kontroller yapılsın, hiç olmazsa kalan balıkları kurtarabilelim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHANCemal YILDIRIM

