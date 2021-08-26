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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'de temizlik çalışmaları sanayi sitesiyle devam etti

İHA

Efeler'de temizlik çalışmaları sanayi sitesiyle devam etti

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekiplerin son çalışmasıyla 1. Sanayi Sitesi tertemiz bir görünüme kavuştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeyi daha yaşanabilir bir kent yapma hedefine yönelik çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, haftanın her günü kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekiplerin bu çerçevede yürüttüğü çalışmaların son adresi 1. Sanayi Sitesi oldu. Esnafın talebi üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bölgede genel temizlik çalışması yapıldı. Ekipler, sanayi içinde uzun süredir park halinde olan araçları kaldırdı, birikmiş çöpleri ve çalı çırpıları toplayarak kamyonlara yükledi. Temizlik araçları ile sanayi içindeki sokaklar süpürülerek esnafların daha temiz bir alanda çalışmaları sağlandı.

Yapılan çalışma için Başkan Fatih Atay’a teşekkürlerini ileten sanayi esnafları, site içerisindeki çevre kirliliğinin çalışma şartlarını oldukça olumsuz yönde etkilediğini, taleplerine cevap veren Başkan Atay’ın ekipleri bölgeye yönlendirerek sorunu hızlı bir şekilde çözdüğünü söyledi.

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