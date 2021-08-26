Aydın'da yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık çalışmaları değerlendirildi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ilçe milli eğitim müdürleri ile online toplantı düzenleyerek yeni eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.
Okulların açılacağı 6 Eylül için geri sayım başlarken, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'daki okullarda da hummalı çalışmalar sürüyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş başkanlığında ilçe milli eğitim müdürlerinin online olarak katıldığı 20212022 EğitimÖğretim Yılı hazırlık çalışmalarını değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yeni eğitimöğretim yılında yapılacak çalışmaların planlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.