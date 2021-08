Başkan Erol, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan ile görüştü

Aydın’ın Buharkent ilçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Erol, Başkan Arslan’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'a odalarına gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üyelerimizin sorunları ile alakalı kendisi ile istişarede bulunduk. Yani genel anlamda görüşmeler yaptık. Her zaman bize gösterdiği yakınlıktan dolayı kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok değer verdiğimiz bir büyüğümüz. Kendisine görevlerinde imkan dahilinde elimizden geldiğince destek olmaya gayret ediyoruz. Kendilerini de bundan sonraki belediye başkanlığında özellikle önünün açık olması, başarılarının daha da daim olması dileğimiz. Çünkü Sayın başkanımın başarılı olması, bizim oradaki üyelerimizin menfaatine direkt olarak etkilidir. Yani ben bunu söylerken siyasi bir anlamda değil direkt üyelerimize dokunan bir taraf var. Başkanım orayı ne kadar zenginleştirirse bunun etkisi oradaki yerel insanlara, doğal olarak bizim üyelerimize yansır. Üyelerimizin geliri, refah düzeyi arttıkça da tabii ki bizler mutlu oluyoruz. Bu amaçla da biz başkanımıza elimizden geldiği kadar destek vermeye devam edeceğiz” dedi.



“Amacımız, Buharkent’in, Nazilli’nin ve bölgenin kalkınmasıdır”

Ziyarette konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, misafirperverliğinden dolayı Başkan Arslan’a teşekkür ederek, “Buraya geldiğimizde çok mutlu oluyoruz. Misafirperverliğinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Nazilli Ticaret Odası olarak Buharkent’in her zaman yanında oldu. Buharkent’i hiç unutmadılar. Bizde kendilerini olabildiğince gelip ziyaret etmek istedik. Ekonominin güçlenmesi, üyelerinin başarılı olabilmesi için sorumluluk alanındaki her belediyeye destek oluyor. Çünkü yerel yönetimlerin yani bizim başarımız tabii ki doğrudan esnafımıza, ticarethanelerimize ve oda üyelerimize yansıyacaktır. O yüzden başarıyı, bir siyasi parti meselesi değil, bölge ve ülke meselesi olarak gördüğü için kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki haklı olarak ayrım yapmadan herkesin bu bölgede elinden geleni yapmasını bekliyor. Nazilli Ticaret Odası olarak hem Nazilli’nin tanıtılması hem bölgenin tanıtılması açısından güzel çalışmaları var. Tabi ki Buharkent’teki olumlu gelişmeler de olaya olumlu yansıyacaktır. Bizim amacımızda Buharkent’in, Nazilli’nin ve bölgenin kalkınmasıdır. Tek hedefimiz odur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.