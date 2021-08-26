Köşk Belediyesi okulları yüz yüze eğitime hazırlıyor

Köşk Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Nuri Güler’in talimatıyla 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ilçedeki okullarda kapsamlı temizlik çalışması başlattı. İlçedeki okullarda başlatılan çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler budama, ot biçme, temizlik ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.



Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, “Pandemi döneminde uzun süre kapanan okullarımızın bahçe ve ortak kullanım alanları bakımsız kalmış ve görüntü kirliliği meydana gelmişti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerimizin temiz okul bahçelerine kavuşmaları için Köşk Belediyesi ekiplerimiz seferber olarak, kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçemizdeki eğitim çalışmalarına vermiş oldukları desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Sn. Nuri Güler’e şükranlarımı sunuyor, Belediyemize ve emeği geçen personele teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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