Şahin'den yapılandırma hatırlatması

Aydın Vergi Dairesi Başkan Vekili Serdar Şahin, Yapılandırma Kanunu kapsamında kamuya olan borcunu yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşlar için hatırlatmada bulunarak, başvuruların 31 Ağustos’ta sona ereceğini belirtti.



7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkındaki kanun ile vatandaşların ve mükelleflerin kamuya olan borcunun yeniden yapılandırılacağını belirten Şahin, kanundan faydalanılması çağrısında bulundu. Yapılandırma kapsamına vadesi geçmiş 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmemiş borçların girdiğini dile getiren Şahin, kanunun kapsamıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Kanun kapsamına belirlenen tarihe kadar ödenememiş vergiler ,vergi cezaları, idari para cezalarının büyük bir kısmı, ecrimisiller vb. ile incelemeleri ve takdir işlemleri, devam eden vergiler, yine bugüne kadar beyan edilmemiş ve eksik beyan edilmiş vergiler girmektedir. Aynı zamanda geçmiş yıl beyanlarının matrah artırımı yapılmak suretiyle vergi incelemesine muhatap olunmaması mümkün olmaktadır. İşletme kayıtlarının (Kasa mevcuduortaklardan alacaklar, taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi) gerçek duruma uygun hale getirilmesi mümkün olmakta, öğrenim ve katkı kredisi borçları kanun kapsamında yapılandırılıp daha kolay ödenebilmektedir. Davası devam eden ve ihtilaflı bir aşamada olan mükelleflerimizin başvurması halinde ihtilaflar sulh yoluyla çözüme kavuşturulmuş olacak. Yapılandırılan borçlar için YİÜFE katsayısı uygulanacak olup, mevcut Gecikme zammı/faizinden ise vazgeçilecek. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi halinde halinde YİÜFE katsayısının yüzde 90’ı alınmayacak. Yapılandırılan borçlar 2 ayda bir taksitler halinde ödenecektir ancak kanundan yararlanmak için yapılandırılan borçların 1. ve 2. taksiti ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.”



“Son gün 31 Ağustos”

Yapılandırma için son tarihin yaklaştığını ifade eden Şahin, “Toplumumuzun birçok kesimini ilgilendiren 7326 Sayılı Kanundan yararlanmak için son gün 31 Ağustos 2021 tarihidir. Ayrıca Covid19 Pandemi nedeniyle başvurularınızın bu tarihe kadar interaktif vergi dairesi ivd.gib.gov.tr üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de Kredi Kartı veya Banka Kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu halkımızın bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.

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