Arel Üniversitesi’nde yaşanan olayın kahramanı Tuba Yıldırım, şehidin fotoğrafının ve Türk bayrağının sahneye çıkarılmasını engellemeye kalkan şahıstan şikayetçi oldu Şehit Teğmen İsmail Can Softa’ya sahip çıkmak isterken şiddete maruz kalan Tuba Yıldırım İHA’ya konuştu

İstanbul Arel Üniversitesi’nin önceki gün düzenlenen mezuniyet töreninde okulun eski öğrencilerinden şehit Teğmen İsmail Can Softa’yı anmak isterken şiddete maruz kalan Aydınlı mezun öğrenci Tuba Yıldırım, yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Şehidin fotoğrafı ve Türk bayrağının sahneye çıkmasına engel olan okulun Spor Daire Başkanı M. Nuri Güner’den şikayetçi olan Tuba Yıldırım, “Benim amacım sadece aynı okulda okuduğumuz şehidimizi saygıyla yad etmekti. Maalesef şehidimiz ve Bayrağımızdan rahatsız olan biri tarafından ‘Törenin akışını bozuyorsunuz’ gerekçesi ile engellendik. Kendisinden şikayetçiyiz” dedi.

Önceki günü İstanbul Arel Üniversitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde okulun Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Aydınlı Tuba Yıldırım, aynı zamanda okul arkadaşı olan PençeYıldırım Harekatı bölgesinde şehit düşen İsmail Can Softa’nın fotoğrafını Türk bayrağı ile sahneye taşımak istedi.

Amacının sadece aynı zamanda okul arkadaşı olan şehit Sofya’yı anmak ve bu görüntülerle şehit ailesinin acısını bir nebze olsun hafifletmek olduğunu belirten Tuba Yıldırım, “Şehit olan arkadaşımızı mezuniyet töreninde fotoğrafı ile Türk bayrağı eşliğinde anmak istedik. Rektörümüz Prof. Dr. A. Ercan Gegez ve Bölüm Dekanı Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar’ın ve tüm görevlilerin izini olmasına rağmen Spor Daire Başkanı M.Nuri Güner bizi ‘programın akışını bozuyorsunuz’ gerekçesi ile engelledi. Ve şehidimizin fotoğrafını çıkaramadık. İstiklal Marşı okunduğu sırada biz şehit arkadaşımızı anmak istediğimiz sırada beni engellediler. Kadın olmama rağmen Nuri Güner’in talimatı ile çağrılan erkek görevliler tarafından müdahale edildi. Nuri Güner’in tarafı belli, bizim amacımız sadece şehidimiz anmaktı ama maalesef engellendik” dedi.



Vazgeçmedi, diplomasını şehidin adı ile aldı

Uğradığı şiddete rağmen şehit arkadaşı Teğmen İsmail Can Softa’yı bir şekilde anan Tuba Yıldırım, başarı ile bitirdiği okulunun diplomasını şehidin isimi ile aldı. İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Prof. Dr. A. Ercan Gegez ve Bölüm Dekanı Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar’ın izni ile Tuba Yıldırım diplomasını alırken sahneye kendi isimi yerine şehit İsmail Can Softa’nın ismini okutarak çıktı.

Ülkede gündem olan M. Nuri Güner’in şaşkınlık veren davranışı ise okulda bulunan diğer öğrenciler tarafından görüntülendi. Şehidin fotoğrafını kapatmak ve Türk bayrağının görünmesini engellemek için çaba veren Güner’den birçok kişi şikayetçi oldu.

