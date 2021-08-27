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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’ın ürünlerine GEKA’dan önemli destek

İHA

Aydın’ın ürünlerine GEKA’dan önemli destek

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın, beyaz altın olarak bilinen pamuğu ve altın sarısı zeytinyağının daha verimli kullanılması için düğmeye basıldı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteği ile Söke’ye Pamuk Lisanslı Depo, Çine’ye ise Zeytinyağı Lisanslı Depo tesisi yapılacak.

Güney Ege Bölgesi’nin kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak ve bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla pek çok projeye destek veren Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), desteklerine yenisini daha ekledi. Bu kapsamda harekete geçen GEKA, Söke’ye Pamuk Lisanslı Depo, Çine’ye ise Zeytinyağı Lisanslı Depo tesisi yapılacağının müjdesini verdi. Geçtiğimiz günlerde Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında onaylanan projeler ajans çalışma programına eklenmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlığın ön onayını alan projelerin biran önce hayata geçirilmesi adına ayrıntılı fizibilite ve diğer hazırlıkların hızlandırılması ve 2021 yılı sonunda da her iki projenin uygulama aşamasına geçmesi planlanıyor.

Üreticilerinin depolama ve saklama problemi çözülüyor
Söke İlçesi, Argavlı Mahallesi’nde GEKA desteği ile Aydın Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığında Söke Ticaret Borsası’nın yararlanacağı Söke Pamuk Lisanslı Deposu için çalışmalar başladı. Deponun hayata geçirilmesinin ardından Türkiye için önemli bir stratejik tarım ürünü olan pamuk, doğal etkenlerden zarar görmeden, sağlıklı ve kaliteli tasnif imkanı ile istenen standartlarda korunması ve pazara arz edilmesi olanaklı hale gelecek. Yaklaşık 74 metrekarelik arazide kurulması düşünülen depo ile tarım sektöründe faaliyet gösteren pamuk üreticilerinin ve işletmelerinin ürünlerini muhafaza edebilecekleri modern altyapıya sahip işlevsel bir lisanslı depo kurulumu ile Söke ve çevresinin ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Söke çevresinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan pamuğun depolanma ve pazarlama koşulları nedeniyle bölge halkı ürünlerini katma değerli hale dönüştürememektedir. Bu deponun kurulumu ile bölge halkı en önemli sorunu olan depolama ve saklama problemlerini çözmüş olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Zeytinyağı üreticilerinin depolama sorununa büyük çözüm
GEKA desteği ve Aydın Ticaret Borsası ortaklığı ile Çine Ziraat Odası’nın yararlanacağı ve Çine Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 17 dönümlük arazide yapılacak olan Çine Zeytinyağı Lisanslı Depo Güdümlü Projesi hayata geçirildiğinde, sektörün değer zincirinde bulunan tüm aktörlere daha kaliteli ve hijyenik hammadde ve ara mal temini sağlanacak. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada “Tek başına Türkiye zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini karşılayan Aydın’da, Dünya çapında ödüllü butik işletmeler bulunmasına rağmen zeytinyağı halen eski usul metotlarla depolanmaktadır. Zeytinyağı içerisinde bulunan bileşiklerin insan sağlığına yararlı kalabilmesi için özel koşullarda depolanması gerekmektedir. Bu kapsamda Çine OSB’de yer alan 17 dönümlük arazide zeytinyağında kalite ve katma değerin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Çine ilçesinde lisanslı depoculuk modelinin uygulanması gerçekleştirilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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