Apple’nin açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Geçtiğimiz yıl Apple’nin açığını bularak gündeme gelen Aydın Didimli genç servet sahibi oluyor. 21 yaşındaki Hüseyin Çoban, firmadan kendisine hediye olarak önemli miktarda para teklif edildiğini söyledi.

Apple’nin güvenlik açığını bularak ünlülerin fotoğrafına ulaştığını ileri süren 21 yaşındaki Hüseyin Çoban, bilgisayar teknolojilerine olan düşkünlüğü sayesinde kendisine önemli miktarda bir teklif geldiğini belirti. Çoban, geçtiğimiz Apple'ın sistem açıklarını fark ederek bu açıkları Apple'a bildirmiştim. Bunun üzerine bana para ödülü teklif edildi. Ben bu ödülü kabul etmemiştim. Aylar sonra yeni bir teklif geldi. Ve bu teklifi kabul ettim” dedi.



“Ünlülerin fotoğraflarına ulaştığını belirtmişti”

Hüseyin Çoban, Apple model cep telefonu kullanan ünlülerin iCloude (bulut denilen depolama alanı) hesaplarına girerek, tüm fotoğraflarına ve uygulamalarına ulaştığını açıklamıştı. Bunun üzerine şirket yetkilileri ile temasa geçtiğini kaydeden Çoban, kendisine teklif edilen binlerce dolar ödülü az bularak kabul etmediğini açıklamıştı. Aylar sonra Apple'dan kendisine dönüş yapıldığını belirten 21 yaşındaki Çoban, Apple'dan gelen mesajda "Geç dönüşümüzden dolayı özür dileriz, teklifimizi kabul etmemenize üzüldük. Bulduğunuz açığı daha detaylı bir şekilde incelediğimizde değerinin daha da yüksek olduğunu fark ettik. Eğer kabul ederseniz . ödüllendirileceksiniz." şeklinde mesaj aldığını bu ödülü kabul edeceğini söyledi.

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