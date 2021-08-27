Sanatçılar Didim'de buluştu

Sanatın ve tarihin kenti Didim, '11. Wiacamp Didim Sanat ve Bilim Kampı'na ev sahipliği yapıyor.



Didim Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin işbirliği ile 2129 Ağustos tarihleri arasından gerçekleşen 11. Wiacamp Didim Sanat ve Bilim Kampı, yerli ve yabancı sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Didim’de kamp ve karavan turizminin önemli noktalarından birisi olan Tavşanburnu Tabiat Parkı’nda gerçekleşen 11. Wiacamp Didim Sanat ve Bilim Kampı'na 44 sanatçı katılırken, Türkiye uluslararası alanda tanıtılarak; kültürel diyaloğu geliştirmek ve yerel ile amatör sanatçı ayrımı yapmadan bir arada doğa ile baş başa sanatsal çalışmalar gerçekleştiriliyor.



Sanat ve bilim insanlarını bir araya getirerek, bölge insanlarıyla bir araya gelip paylaşımda bulunmak, üretilen çalışmaları kamu yararına sunmak ve özgün çalışmalar ortaya çıkarmak için etkinliği düzenlediklerini belirten Wiacamp Kurucu Başkanı Şükrü Kara, “Sanatçıların buluştuğu böyle güzel bir etkinliği Tavşanburnu Tabiat Parkı’nda gerçekleştirmemiz konusunda öncü olan Didim Belediye Başkanımız A. Deniz Atabay’a teşekkür ediyoruz. Kendileri bize çok yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.



Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Sanatın, tarihin ve bilimin başkenti Didim’de, değerli sanatçılarımızı ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Katılan yerli ve yabancı tüm sanatçılara teşekkür ederim” dedi.

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