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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kabak tatlısının coğrafi işaretini aldı

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi kabak tatlısının coğrafi işaretini aldı

Aydın'a özgü ürünlerin tanıtılması ve tescillenmesi için çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'da özellikle ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan kabak tatlısı için coğrafi işaret aldı.Katma değerli üretimde markalaşmanın ve tescilin önemine işaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, alınan coğrafi işaretle birlikte hem kabak tatlısı üreten üreticilerin kazanacağını hem de tüketicilerin doğru ürünle buluşacağını ifade etti.

Aydın'da özellikle tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve katma değerli tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi yönünde birçok çalışma yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi kabak tatlısı için de coğrafi işaret aldı. Gerekli çalışmalar yürütüldükten sonra alınan coğrafi işaretle birlikte kabak tatlısının ticari olarak üretimine bir standart getirilmiş oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret verilen kabak tatlısı bundan sonra belirlenen standartlar dışında ticari olarak üretilemeyecek.

Özellikle tarımsal üretimde markalaşmanın ve tanıtımın önemine vurgu yapan Başkan Çerçioğlu, Aydın'da üretilen ürünlerin değerinin artırılması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Tüketicilerin doğru ürünlerle buluşmasını önemsediklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Bir tarım memleketi olan Aydın, birçok ürünün üretiminde ön sıralarda geliyor. Üreticilerimizin katma değerli ürünler üreterek daha fazla kazanmasının yanı sıra bunların tescillenmesini de önemsiyoruz. Bu sebeple üretime verdiğimiz desteğin yanı sıra ürünlerimizin korunmasına yönelik coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için de Aydın'la ün bağı bulunan her ürünün tescili için çalışıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla ürünlerimizin değeri artıyor, kazanan yine üreticilerimiz ve doğru ürünle buluşan biz tüketiciler oluyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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