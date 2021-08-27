Nazilli, şanlı Türk bayrakları ile donatıldı

Nazilli Belediyesi ekipleri, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümleri nedeniyle ilçeyi Türk bayrakları ile donattı.



Sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan ekipler, kentin en yoğun olduğu Belediye Meydanı, Uzun Çarşı ve ana caddeleri ay yıldızlı al bayraklarla süsledi.

Büyük Taarruz ve Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü kutlayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Türk tarihi zorlu mücadeleler ve şanlı zaferlerle doludur. 26 Ağustos 1071 günü Malazgirt’te kahraman ordumuz tarihi yeniden yazmış ve yörüngesini değiştirmiştir. Özgür ve mücadeleci ruhu ile hiçbir zaman başka ülkelerin boyunduruğu altında yaşamayan milletimiz bu zafer ile gücünü bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle Malazgirt Zaferi'nin 950'nci ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümlerini bir kez daha kutluyor, kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.



Cadde ve sokaklarda Türk bayraklarını görmekten büyük gurur duyduklarını ifade eden Uzun Çarşı esnafları, “Başkanımıza bu talimatından dolayı teşekkür ediyoruz. Bayrağımız bizim her zaman hassas noktamız olmuştur. Başkanımızda Türk bayrağına verdiği değeri her zaman göstermiştir. Malazgirt ruhunu yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

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