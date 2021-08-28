Aydın’da Zafer Bayramı programı belli oldu

Aydın’da, 30 Ağustos Zaferinin 99. yıl dönümü kutlama programı belli oldu.



30 Ağustos Zafer Bayramı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Covid19 gölgesinde alınan tedbirler kapsamında kutlanacak. Aydın Valiliği kutlama komitesinin aldığı karara göre kutlama töreni 30 Ağustos 2021 pazartesi günü saat 09:30’da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde yapılacak olan çelenk sunma töreni ile başlayacak. Çelenk sunma töreni ile başlayacak olan kutlama programı Aydın protokolünün de katılımları ile devam edecek. Günün anlam ve önemi dair konuşmaların yapılmasının ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, makamında tebrikleri kabul edecek. Salgınla mücadele önlemleri gözetilerek düzenlenen program saat 20.00'de DSİ Misafirhanesi’nde yapılacak olan Zafer Bayramı Kabul Töreni ile son bulacak.



Aydın Valiliğince yapılan açıklamada, “Zafer Bayramı, 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 07.00’de başlayacak ve saat 24.00’de sona erecek, bayram süresince resmi kurum ve kuruluşlara ait bina ve lojmanlar bayraklar ve Atatürk posterleriyle donatılacak, gece de imkanlar ölçüsünde ışıklandırılacaktır” ifadeleri yer aldı.

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