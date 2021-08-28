Başkan Özcan oto galericiler ile buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, esnaflarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinlemeye devam ediyor.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Galericiler Sitesi esnafı ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Her hafta kentin farklı noktalarında esnaflarla buluşarak sorunları yerinde dinleyen Başkan Özcan, “Kentimizde en fazla sirkülasyonunun olduğu alanlardan biri de galericiler sitemiz. Bugün burada ilçemizde faaliyetlerini sürdüren galericilerimizle bir araya geldik. Pandemi süreci ve sonrasında yaşadıkları sıkıntıları dinledik. Taleplerine ilişkin gerekli notlarımızı aldık. Bizler Nazilli Belediyesi olarak her zaman onların yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Ziyaretlerinden dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden Galericiler Sitesi Başkanı Suat İşbilen, “Başkanımız bugün bizleri ziyaret etti. Kendisine sorunlarımızı bizzat ilettik. İlgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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