Didim’de tefeci operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Aydın'ın Didim ilçesinde esnaf ve vatandaşlara yüksek faizle para vererek tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim KOM Grup Amirliği ekipleri Didim’de 3 şahsın borç yada başka nedenlerle maddi sıkıntılar yaşayan esnaf ve vatandaşlara senet karşılığında yüksek faizle para verdiği ve paraları zamanında ödeyemeyenlere de daha yüksek faiz uygulayarak borçları ödenemez hale getirdiği bilgisine ulaştı. Şahıslar hakkında çalışma başlatan ekipler vatandaşlara, tehdit, hakaret, korkutma, baskı kurma ve zorla senet imzalatma gibi eylemler gerçekleştiren 3 şüpheliyi evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet alacakverecek hesabı tutulan ajanda, çok sayıda boş senet koçanları ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Göz altına alına F.M., C.K., ve R.H. adlı şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.