Aydın’da vaka sayılarındaki düşüş eğilimi sürüyor

Aydın genelinde son günlerde yaşanan pozitif vakalardaki artışların ardından alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz hafta 61’e düşen günlük vaka sayısı bu hafta da düşüşünü sürdürerek 57’ye düştü.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın’da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık Korona virüs vaka sayıları tablosunda il genelinde pozitif vakalarda bu hafta gözle görülür düşüş yaşandı. Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 45 oranında azalma göstererek yüz binde 38,69 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 6 oranında azalma göstererek yüz binde 36,10 olarak gerçekleşti.



“Günlük vaka sayısı 57’ye düştü”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10’a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın’ı da etkiledi. Haftalık vaka sayılarının açıklanmasının ardından bu hafta da sevindirici haber geldi. İl genelinde alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları etkisini gösterdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 1420 Ağustos tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 57 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 403’e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 61 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 57’ye düştü.



Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1420 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize” ifadelerini kullandı.

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