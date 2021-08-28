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Üniversite okuyan kızlarını Aydın’a getirirken hayatlarını kaybettiler Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

İHA

Üniversite okuyan kızlarını Aydın’a getirirken hayatlarını kaybettiler Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

İzmirAydın Otoyolu’nda meydana gelen, 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı kazada, hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada, ailenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde okuyan kızlarını Balıkesir’den Aydın’a götürürken gerçekleştiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 07.30 sıralarında İzmirAydın Otoyolu’nda bulunan 75. Yıl Selattin Tüneli’nde meydana geldi. İzmir istikametinden Aydın’a gitmekte olan Emre Söylemez yönetimindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Murat Aslan idaresindeki 35 AE 2020 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başlarken, otomobilde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipler sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Emre Söylemez ve kamyon sürücüsü Murat Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Öte yandan meydana gelen korkunç kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada itfaiyenin söndürdüğü otomobilde bulunan ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Hüseyin Söylemez (53), eşi Fatma Söylemez (47), kızları Minel Söylemez (21) ve Emir Gezici (10) olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi var
Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan otomobil sürücüsü Emre Söylemez’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaralı kamyon sürücüsü Murat Aslan ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Üniversite için yola çıkmışlar
Öte yandan kazanın, ailenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde okuyan kızları Minel’i Balıkesir’den Aydın’a götürürken gerçekleştiği iddia edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen nedenle durduğunu, bu sırada arkadan gelen kamyonun otomobile çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini ve otomobilin alev aldığını tespit etti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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