Nazilli Belediyespor'a çifte şok

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da ligin başlamasına az bir süre kala ikinci kez sakatlık şoku yaşanıyor.
Siyah-beyazlılarda fıtık ameliyatı geçiren ve sahalardan 1 ay uzak kalacak forvet İlyas Çakmak'ın ardından 2 oyuncudan daha kötü haber geldi. Antrenmanda Sefa Korkmaz sağ arka adalesinden, Aytaç Deniz ise sol dizinden sakatlandı. Tedavilerine başlanan 2 oyuncunun 3 hafta takımdan ayrı kalacakları açıklandı. Dün son hazırlık maçında konuk ettiği Karşıyaka'ya 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Nazilli Belediyespor, savunmada tehlike sinyalleri verdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2021-08-29 14:04:49
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