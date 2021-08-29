Otomobil uçuruma uçtu: 7 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazazsında uçurumdan uçan otomobil içerisindeki 7 kişi yaralandı.



Kaza, Satılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 KF 969 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki uçuruma uçtu. Takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları yol kenarına çıkarttı. Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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