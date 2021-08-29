Aydın, pandemide en güvenli kent oldu Aydın en iyi il konumunu korudu

Haftalık vaka sayılarının açıklanmasının ardından açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Aydınlılara teşekkür ederek, “Aydın, pandemide Türkiye’nin en güvenli kenti” dedi.



Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da Korona virüs ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklama vatandaşları sevindirdi. Haftalık vaka sayılarının açıklanmasının ardından bu hafta da en iyi il konumunu koruyan Aydın’ın güvenli kentler arasında olduğunu ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, katkısı olan herkese teşekkür etti.



İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, “Aydın, pandemide Türkiye’nin en güvenli kenti. Bakanlığımızca belirlenen tedbirlere uyarak sürece destek olan, Toplumsal bağışıklığı artırmak için aşı çağrımıza kulak veren değerli hemşerilerimiz başta olmak üzere; süreçte destekleriyle liderlik eden Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy'a, gecesini gündüzüne katarak çalışan fedakar tüm sağlık çalışanlarımıza, katkı sunan bütün kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Hep birlikte başaracağız”

Salgını hep birlikte mücadele ile yenebileceğimizin altını çizen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise “Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 1420 Ağustos tarihlerini kapsayan 100 bin kişide pozitif vaka sayısında Aydın, Türkiye'de 36,10 ile en iyi il olma konumunu korumuştur. Bu sonucun sağlanmasında katkısı olan bütün kişi ve kurumlara çok teşekkür ederim. Hep birlikte başaracağız” dedi.

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