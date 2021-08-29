Kuşadası'nda çocuklara kitap sevgisi kazandırılıyor

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Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) tarafından kurulan Sevil Yaşar Altaş Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklar için 'Etkileşimli Hikaye' etkinliği düzenlendi. Çocuklara kitap sevgisi kazandırmak için 2 seans halinde gerçekleşen etkinliğe Kuşadalı minikler yoğun ilgi gösterdi.



SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuk kitapları yazarı Gülay Şeker Zehir eşliğinde, 'Etkileşimli Hikaye' etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte Şeker Zehir çocuklara 'Mösyömö' isimli kitabını okuyarak hikayeyle ilgili canlandırmalar yaptı. Etkileşimli Hikaye etkinliğinin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Gülay Şeker Zehir, “Etkinliklerimizde çocuklarımıza kitap sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Bugün çocuklarla çok keyifli vakit geçirdik. Ev sahipliğinden dolayı Seyakmer'e çok teşekkür ederim" dedi.

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