Başkan Atay'dan '30 Ağustos'a özel video

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Efeler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çektiği kısa filmi sosyal medya hesaplarından yayınladı. Başkan Mehmet Fatih Atay’ın da yer aldığı video, vatandaşların beğenisini topladı.



Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile Efelerli vatandaşların oynadığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama videosu, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yaklaşık 2 dakikalık kısa filmde birlik ve beraberlik mesajı mesajı verildi. Belediyenin ve Başkan Atay’ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa zamanda çok sayıda kişi tarafından izlenip, yüzlerce yorum aldı.

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