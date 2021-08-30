Söke’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Söke’de de törenlerle kutlandı.



Törene Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak Atatürk Anıtına çelenklerin sunulduğu törende ardından kutlama programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama töreni Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Garnizon Komutanı istihbarat Kurmay Albay Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan’ın törene katılanların bayramlarını kutlaması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Garnizon Komutanlığında görevli Topçu Ütğm. Mustafa Hanay yaptı. Öğrenciler Zeliha Gül, Hanife Karadaban’ın şiirler okuduğu törende Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu.

Tören bayrakların, askeri tören birliği geçişi ile son buldu.

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