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Nazillili boksörler başarıdan başarıya koşuyor Avrupa üçüncüsü Kadıköylü'nün yeni hedefi dünya şampiyonluğu

İHA

Nazillili boksörler başarıdan başarıya koşuyor Avrupa üçüncüsü Kadıköylü'nün yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde her geçen gün ilgiyi artıran sporlar arasına girmeyi başaran boksta başarıda beraberinde geliyor. Türk Boksuna Ulusal ve Uluslararası alanda uzun yıllar hizmet eden ve bu sporu 2007 yılında Aydın’a getiren Uluslararası Dünya Boks Hakemi ve eski Aydın Boks İl Temsilcisi Abdül Aziz Kılıç’ın yetiştirdiği boksörler başarıdan başarıya koşuyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde son yıllarda artan boks sporuna ilgi başarıyı da beraberinde getirdi. 2007 yılında Abdül Aziz Kılıç’ın girişimleriyle tüm Aydın geneline yayılan boks sporu, Nazillili gençlerin bu sporla tanışması ile birlikte ulusal ve uluslararası başarıları her geçen gün arttırdı. Son olarak Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda yıldız kadınlarda 80 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Fatma Kadıköylü, memleketi Nazilli'de büyük sevinç yaşattı. Bu başarıyla birlikte hedefte büyüdü. Bronz madalyanın sahibi olan Fatma Kadıköylü ve birlikte spor yapan arkadaşları yeni madalyalar için ter döküyor. Nazilli’deki spor salonunda antrenörleri Yavuz Kılıç’ın çalıştırdığı onlarca sporcu kondisyon ve tekniklerini arttırıcı idmanlarla yeni madalya ve kupalar için ter döküyor.

“Hedefim, bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandırmak”
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda yıldız kadınlarda 80 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Fatma Kadıköylü, “16 yaşındayım ve 6 yıldır boks sporu ile ilgileniyorum. Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olduktan sonra Gürcistan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Orada da Avrupa üçüncüsü oldum. Bu kupayı ve bu madalyayı Aydın Nazilli’ye boks sporunu getiren boksu sevdiren rahmetli Aziz Hocama verdiğim sözü yerine getirerek ona armağan ediyorum. Arkamdaki dağım Yavuz hocama ve hepsine teşekkür ederim. Hedefim; bir sene sonraki Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak Avrupa'daki şampiyonaya giderek Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Bundan sonraki hedefim ise dünya şampiyonluğu ve Allah nasip ederse 2024 Paris Olimpiyatları. Ben Aydın'ın topuklu Efelerine bu boks sporunu sevdireceğim” dedi.

“Hedefimiz, olimpiyatlar ve dünya şampiyonluğu”
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aydın bölge boks antrenörü Yavuz Kılıç ise yaptığı konuşmada, “Fatma kızımız Avrupa üçüncüsü oldu. 6 yıl önce bu yola çıktığımızda Aydın’a boksu getiren, Aydın'da boksu sevdiren ve aynı zamanda babam olan uluslararası dünya boks hakemi ve eski boks il temsilcisi Abdül Aziz Kılıç’a bir sözümüz vardı. Babam geçen yıl rahmetli oldu. Biz de bu madalya ve kupayı yanımıza alarak babamın mezarına gittik, ona verdiğimiz sözü yerine getirdik. Fatma, madalya ve kupasını başarıyı en çok isteyen babama armağan etti. Fatma kızımızla gurur duyuyoruz. Bir sonraki hedefimiz Allah nasip ederse dünya şampiyonası ve daha sonraki en büyük hedefimiz de 2024 Paris olimpiyatları olarak koyduk. İnşallah Aydın’ımızda başarılarımız artarak devam edecek. Daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz”

“Her geçen yıl başarı ivmemiz yükseliyor”
Sporcularının başarılarının her geçen gün artmaya devam ettiğini ifade eden Antrenör Kılıç, “Türkiye şampiyonu, Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncüsü sporcularımız var. Ve her yıl her turnuvaya gittiğimizde elimiz boş dönmüyoruz. O yüzden Aydın boksu her geçen gün büyüyor ve ivmemiz aynı şekilde artıyor. Aydın merkezde Gençlik Merkezi Boks Salonumuzda, Nazilli'de Kapalı Spor Salonu boks salonumuzda olmak üzere boks faaliyetlerimiz devam etmekte. Hedefimiz 39 Eylül arasında Elazığ'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda diğer sporcularımızla beraber Türkiye şampiyonu olup ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak. Bu arada 6 yıllık süreç içerisinde de Yıldız Bayan Milli Takım Antrenörlüğünü de yapmaktayım. Bu süre zarfı içerisinde Türkiye Boks Federasyonu Eyüp Gözgeç’e desteklerinden ötürü ve her şeyden önce de Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu’na bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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