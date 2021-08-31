Didim Belediyesinden Zafer Bayramı'nda Onur Akın konseri

Aydın'ın Didim ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı dolayısıyla belediye tarafından Fener alayı düzenlenirken, binlerce Didimli Onur Akın şarkılarıyla Zafer Bayramı'nı kutladı.



30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Didim Belediyesi Fener Alayı ve Onur Akın konseri düzenledi. Belediye önünden başlayan yürüyüşe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Aydın İl sekreteri Okan Kılıç, Belediye başkan yardımcıları, İyi Parti Didim İlçe başkanı Vefa Berk Tezsezener, Belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Ellerin Türk bayrakları ve Fenerlerle yürüyüş yapan vatandaşlar marşlar ve şarkılar eşliğinde Cumhuriyet Caddesinden, Kent Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe esnaflar ve vatandaşlarda alkışlarla eşlik etti.

Kent Meydanında sona eren yürüyüş sonrasından Onur Akın konseri için alanı binlerce Didimli ve tatilci doldurdu.Konser öncesinde Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna bulunuldu; akabinde İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını kaydederek “Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü hep andık ama anladık mı? Ben şahsen iyi anladığımızı düşünmüyorum. Tüm dünyaya yeterince anlatamadık. Çünkü Atamızı o kadar çok seviyoruz ki onunla ilgili bir sözümüz bile yetiyor. "Tam bağımsızlık benim karakterimdir" diyen dünyanın en büyük liderinin evlatları olma, bize dünyanın en şanslı milleti yapıyor. Çünkü liderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Bugün duygularınızın en üst noktasındasınız. Hepimiz 10 Kasım’da Atamızı özlüyoruz, bugünlerde daha fazla özlüyoruz ama umutsuzluk yok. Bu ülke Dumlupınar’a giderken ki kadar müşkül duruma düşmedi, biz onlardan bu ülkeyi emanet aldık ve çocuklarımıza bırakacağız. Ülkemizi kanımızın son damlasına kadar koruyacağız”dedi.



Atabay’ın konuşmasının ardından Özgün müziğin güçlü isimlerden Onur Akın sahne aldı. Akın, binlerce Didimli ile birlikte sevilen en güzel şarkılarını seslendirdi.

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