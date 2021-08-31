Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıyor Aydın’da ölüme terk edilen bin 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Aydın’da 2021 yılının ilk 8 ayında Yunanistan unsurları tarafından denizlerde ölüme terk edilen bin 45 düzensiz göçmenin hayatını kurtardı.

Türk karasularında güvenlik ve emniyeti sağlayan, ulusal çıkarları ve doğal kaynakları koruyan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, ölümle yaşam arasında kalan mültecileri kurtarmaya devam ediyor. Yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen ve birçoğu Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın’da arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen, can salı ve motorsuz lastik bot içerisinde denizde ölümle burun buruna bırakılan, Aydın ili sınırları dahilindeki denizlerde 2021 yılı Şubat ayı içerisinde 61, Nisan’da 28, Mayıs’ta 23, Haziran’da 245, Temmuz’da 247, Ağustos’ta 441 kişi olmak üzere, Türk Sahil Güvenlik ekipleri toplamda bin 45 düzensiz göçmenin hayatını kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Aydın’da arama ve kurtarma faaliyetlerinin gece gündüz aralıksız devam ettiği öğrenildi.

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