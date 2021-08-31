Efeler Belediyesi, eğitim için görevde

Efeler Belediyesi, yeni eğitimöğretim dönemi öncesinde ilçedeki okulları dezenfekte ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Covid19’un ülkede görüldüğü ilk günden itibaren salgınla mücadelede hız kesmedi. Alınan tedbirler ve yapılan temizlik çalışmalarıyla Aydın’ın vaka sayısı en düşük il olmasına katkı sağlayan Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, okulları 6 Eylül’de yüz yüze başlaması planlanan 20212022 eğitimöğretim yılına hazırlıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, son olarak Aydın Fen Lisesi ve Aydın Efeler Mesleki Eğitim Merkezi’nde yoğun mesai harcadı. Beyaz tulumlarını giyen belediye çalışanları, okul bahçelerini, koridorları, derslikleri, masa ve sıraları dezenfekte ederek öğrencilerin kullanımı için hazır hale getirdi.

"Hijyen çalışmaları hız kesmiyor"

Efeler Belediyesi, Türkiye’de ilk korona virüs tanısının konulduğu 2020’nin Mart ayından bu yana ilçedeki ortak kullanım alanlarında bulaş riskini önleme çalışmaları gerçekleştirdi. Taksiler, özel halk otobüsleri, kamu kurumları, ibadethaneler, özel muayenehaneler, iş yerleri, sağlık evleri, aile sağlığı merkezleri, sanayi siteleri, petrol istasyonları, parklar ve cezaevleri gibi birçok noktada dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin, talep eden okullarda hijyen çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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