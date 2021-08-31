Aydın'dan 18 takım TEKNOFEST finallerine katılacak

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e Aydın ilinden 18 takım final yarışmalarına gitmeye hak kazanarak büyük bir başarı elde etti.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festival olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Aydın'dan 5 lise, 13 üniversite ve sonrası seviye kategorisinde toplamda 18 takım finale gitmeye hak kazandı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "21 26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan final yarışmalarına gitmeye hak kazanan takımlarımıza başarılar dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.